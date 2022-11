Juana Viale tomó un shot de tequila al aire: su desopilante reacción

Juana Viale y Bebe Contempomi entrevistaron en exclusiva a Coldplay. La nota, donde la animadora recibió un piropo de Chris Martin de Coldplay, se vio en Almorzando con Juana. Con el periodista como invitado del ciclo, repitieron una particular cábala que él tiene… ¡y terminaron todos tomando un shot de tequila con sal y limón.

"Quiero hacer la tradición del Bebe, que antes de hacer una entrevista él se da dos shotcitos de tequila, ¿no?", comentó la conductora.

"Una vez me preguntaron qué cabala tengo antes de entrevistar a los Rolling Stones, Paul Mc Cartney y dije ‘me tomo dos tequilitas’", contó el animador de La Viola. "El problema lo tuve con AC/DC, con Angus Young, que la nota era a las diez de la mañana y no podía romper la cábala. Y no la rompí", aseguró.

Bebe: "Una vez me preguntaron qué cabala tengo antes de entrevistar a los Rolling Stones, Paul Mc Cartney y dije ‘me tomo dos tequilitas’". G-plus

JUANA VIALE CUMPLIÓ EL RITUAL DE BEBE CONTEPOMI Y TOMÓ UN SHOT DE TEQUILA AL AIRE

En ese momento, todos en la mesa, a excepción de Carolina Amoroso quien se negó porque aseguró que es abstemia, realizaron el ritual del Bebe.

Así, la conductora se puso en la mano sal, hizo un fondo blanco con el shot y comió una rodaja de limón. "Mierd…", lanzó, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el periodista y Joaquin Levinton la secundaban.

"Ahora sí podés entrevistar a Coldplay", le dijo Bebe a modo de felicitación. "Ahora vamos a ver qué va a pasar, porque esto acaba de entrar a mi cuerpo. Yo no soy rockstar, pero me va", concluyó la nieta de Mirtha Legrand, risueña.