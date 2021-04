Juana Viale recordó uno de los momentos más dramáticos: "Tomé conciencia de la donación de sangre cuando un hijo mío la necesitó"

En la mesa de Juana Viale el testimonio de Pachu Peña sirvió para que tanto él como ella se refieran a la importancia de donar sangre. La conductora del ciclo recordó un duro momento de uno de sus hijos y cómo cuando fue internado entendió el valor de ser donante.

“A mi me entró conciencia cuando una vez un hijo mío necesitó sangre y no es que vos das sangre porque alguien la necesita. La sacan del banco y vos tenés que reponerla. A partir de ahí me quedó una fijación”, confesó la actriz, al frente de Almorzando con Mirtha Legrand, luego de que el humorista contó que una vez al año hacía una donación voluntaria de sangre.

Juana, sin mencionarlo, se refirió a la internación que tuvo Alí, su hijo menor en 2012 cuando solo tenía dos meses. Tuvo que ser internado por un cuadro de bronquitis severo y como la infección se agravó, debió ser inducido a un coma farmacológico para recibir asistencia respiratoria mecánica.

A corazón abierto: Juana Viale destacó la importancia de donar sangre.