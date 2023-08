En La Noche de Mirtha estuvo como invitada Soledad Fandiño y para la ocasión apostó por un look súper sensual en su mesa… ¡que hizo que Juana Viale se mostrara súper sorprendida y la elogiara!

“Antes de empezar con la mesa, yo quiero destacar la belleza de Soledad”, destacó la conductora por el vestido rojo, corto y con un sensual escote que llevó la actriz. “La tuya, Juana”, agradeció el piropo la conductora de Es por ahí.

“Hacía mucho que no me ponía algo así. Lo di todo. En el programa estoy más en suéter y hoy acá estamos”, comentó, a cámara, de pie y luciendo a pleno su look.

¡De fuego! Soledad Fandiño llevó un súper look a La Noche de Mirtha y se llevó piropos de Juana Viale.