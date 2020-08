Juana Viale criticó no haber tenido educación sexual de su familia: "La vida me curtió"

En una mesa donde se referían a los alcances y la implementación en las escuelas que tiene en nuestro país la Educación Sexual Integral (ESI), Juana Viale habló de la nula instrucción que refirió en el colegio cuando crecía, pero sobre todo en su casa, sobre sexualidad.

“En mi casa no tuve educación”, lanzó la actriz, que continúa como conductora de los ciclos de su abuela Mirtha Legrand. “Por ahí falté a una clase de biología, pero veíamos la anatomía humana”, recordó, para recibir una pregunta con doble sentido de Osvaldo Bazán sobre cómo había aprendido. “En la vida. La vida me curtió”, señaló, entre risas.

También Juana habló sobre cómo nunca necesitó hablar sobre homosexualidad o transexualidad con sus hijos. “Yo toda mi vida me moví en un ambiente donde ser homosexual no significaba nada. O había chicas trans, mujeres homosexuales”, aseguró. “Lo naturalicé tanto que no es tema”, señaló Juana Viale.