Juana Repetto y Sebastián Graviotto celebraron sus dos años de casados en Uruguay: el álbum de fotos

Para celebrar sus dos años de casada, Juana Repetto organizó a un viaje a José Ignacio, Uruguay, junto a su marido, Sebastián Graviotto. Viaje al que también asistieron sus chicos, Belisario y Toribio.

Súper contenta por su pleno presente en familia, Juana compartió las fotos más lindas y le dedicó un mensaje especial a Sebastián por su segundo aniversario de bodas.

"Dos años de casados, vamos por más. Te amo, Sebas. Me casé y llegué a los dos años, inesperadísimo. Solo vos, Sebas, dos años y contando...", cerró Juana, agradecida por su sólida relación.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.

"Ojalá en otro momento me atreva a jugármela. De todos modos, todo depende de cómo lo vaya viviendo Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy… ¡veremos!", señaló.

Asimismo, los seguidores de Juana quisieron saber si Belisario (1) irá al jardín el año próximo, a lo que la actriz respondió que "verá si consigue un jardín rodante" en referencia a la modalidad implementada en los últimos tiempos.

Se trata de pequeños grupos de padres que llevan a sus bebés de hasta tres años de casa en casa para participar de actividades lúdicas con la conducción de una coordinadora, y que se hizo muy popular durante la pandemia debido a los grupos reducidos.