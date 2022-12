José María Muscari mandó al frente a Charlotte Caniggia al hablar de su participación en El Hotel de los Famosos 2: "La he visto llorar porque no puede armar una cama"

Luego de que se conocieran varios nombres de las figuras que serán parte de El Hotel de los Famosos 2 (cuya primera edición tuvo a Alex Caniggia como ganador), José María Muscari mandó al frente a una de las participantes.

“Hay personas como Charlotte Caniggia, que no tienen ni idea cómo trabajar. La he visto llorar porque no puede armar una cama. Esta nueva temporada va a traer una guerra de egos”, comenzó diciendo el productor teatral en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Fernando Carrillo enfrentándose a un influencer, hay toques generacionales. Hay uno que dirá ‘¿vos quién te creés que sos?’ y otro va a decir ‘pero, ¿vos de dónde saliste?’”, agregó, sincero.

“Es como una hoguera de vanidades, es el mayor conflicto del programa y no está exteriorizado. Debe ser difícil para Carrillo estar ahí con una carrera internacional y verse con alguien que estuvo en el programa Combate. Para mí el casting es maravilloso”, continuó en entrevistado.

Y cerró: “Se entiende a la fama como un concepto más amplio que la televisión que abarca a las redes. Eso es muy atractivo, la producción tuvo una gran inteligencia de armar una verdadera diversidad”.

PAMPITA ADELANTÓ UN DETALLE PARTICULAR DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Si bien El Hotel de los Famosos 2 se verá al aire por la pantalla de eltrece desde enero, las grabaciones del reality ya comenzaron. Y sin tapujos para dar algunos detalles, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió con su información.

“Viene todo más fuerte. Los participantes tienen mucho carácter, son personalidades muy distintas; pero vienen todos a ganar. Así que van a hacer lo que sea necesario para llevarse el súper premio”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de eltrece en una nota que hizo para Socios del Espectáculo.

“Desde el primer día, fue una temporada que nos sorprendió a todos por las ganas, por lo desaforados que estaban y por las personalidades de cada uno y como defendían los suyo”, agregó, dejando en claro qué se vera de cada famoso.

"SE VA A VENIR MUY PICANTE Y MUY FOGOSO TAMBIÉN, DESDE EL PRINCIPIO. NO LES PUEDO ADELANTAR EXACTAMENTE QUIÉNES, PERO VA A PASAR EN TODO EN POQUITOS DÍAS. YA HAY VARIAS PAREJITAS". G-plus

Y cerró, con una sonrisa pícara: “ Se va a venir muy picante y muy fogoso también, desde el principio. No les puedo adelantar exactamente quiénes, pero va a pasar en todo en poquitos días.. Y, bueno, cuando están encerrados, empiezan a mirar con cariño al de al lado, ¿o no? Además, son todos lindos”.