José María Muscari, duro con su padre: "Me avergonzaba tanto que llegué a desear que se muriera"

Si bien José María Muscari suele estar súper enfocado en el trabajo, siempre está dispuesto a reflexionar sobre su vida privada.

En esta oportunidad, el director teatral fue más allá y por primera vez habló de la relación con su papá, José.

Sincero, José María contó que hasta sus 12 años la presencia de su padre para él era una "tortura" y contó que lo "avergonzaba" cuando lo iba a buscar al colegio.

"Desde el inicio de mi etapa pensante hasta los 12 años la presencia de mi papá fue una tortura. Me avergonzaba verlo aparecer en la escuela. Porque además de ser grande, era obeso y caminaba con bastón porque tenía gota; una especie de artritis producida por la concentración de ácido úrico en sangre. Por lo que debía soportar, como mínimo, comentarios del tipo: 'Ahí vino tu abuelo a buscarte'. ¡Lo odiaba tanto internamente!", contó, sincero, en diálogo con Infobae.

Y lanzó una fuertísima frase.

"Todavía recuerdo esa sensación de querer que se muriese. Lo veía el gran culpable de cualquier bullying, no debía existir. Y él era más que amoroso conmigo", agregó.

CUÁNDO JOSÉ MARÍA MUSCARI COMENZÓ A APRECIAR A SU PAPÁ

"Cuando me hice grande desperté de toda eso que había resultado una especie de pesadilla constante. De repente vi al padre que me había acompañado. Entendí el amor con el que me había permitido ser quien soy. Y me enamoré de él. Entre mis 13 y mis 33 años, cuando él murió, tuvimos un vínculo idílico", contó sobre su buena relación con su papá, que falleció en 2009.

Y cerró admitiendo que lamenta no haber disfrutado de su infancia con él por las miradas ajenas.

"Siempre me quedó clavada esa sensación angustiante. Ese: '¡Ay, cómo me perdí esa parte tan hermosa de la niñez con papá por la estupidez de estar pendiente de las miradas ajenas!'", sentenció, reflexivo.