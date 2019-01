A menos de 24 horas de que Pampita (41) anunciara su separación de Pico Mónaco (34) en Twitter, luego de una breve reconciliación, las especulaciones y las hipótesis sobre inesperado final comenzaron a desglosarse en las redes sociales y en Intrusos, donde Jorge Rial delineó supuestos entramados de la pareja.

"Lo mío no es data, pero el pibe no estaba solo. En este último trimestre, cuando la relación estaba deshilachada... Pero no voy a hablar", comenzó diciendo el periodista, dejando asomar que el extenista no habría estado solo cuando se separó de la modelo, en junio de 2018.

"¿Tenemos que hablar de un romance alargado a base de negocios? Estoy hablando del alargue, no del partido en sí. Creo que en un momento estuvieron enamorados". G-plus

Luego, Damián Rojo relacionó el romance con las jugosas ofertas económicas que recibían Pampita y Pico por asistir juntos a los eventos: "El 23 de enero hubo una discusión. Fueron invitados a un evento (en Punta del Este) y ella se volvió antes a Buenos Aires. Pero querían que ella se quedara para cobrar el evento los dos", informó el panelista, dándole el pie a Rial para que deslice una picante hipótesis.

Más sobre este tema Pampita y Pico Mónaco, crónica en fotos de un romance de verano: los 80 días de un amor que no fue El viaje de Pampita con sus hijos a México, tras separarse de Pico Mónaco: "Vacaciones de verdad"

"Perdón, ¿entonces tenemos que hablar de un romance alargado a base de negocios? Estoy hablando del alargue, no del partido en sí. Creo que en un momento estuvieron enamorados, pero el alargue...", manifestó Jorge, para luego ilustrar su idea con una situación que habría tenido lugar el verano anterior: "¿Se acuerdan que el año pasado, en el boliche que él tiene en Punta del Este, que los socios le decían que tenía que ir Pampita?".

Minutos más tarde, el conductor remarcó: "Él ya tenía guita por el tenis. Pero hizo mucha plata al lado de Pampita. Sé que suena feo, pero las marcas lo empezaron a buscar por ella. Pico construyó su figura mediática con Pampita".