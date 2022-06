Jorge Rial lanzó un llamativo mensaje luego de su polémica con Josefina Pouso

Tras regresar al país, Jorge Rial se reincorporó a Argenzuela, su ciclo en Radio 10, y a través de su cuenta de Twitter habló de la aparición de sus fotos con Josefina Pouso en un restaurante y paseando por Madrid.

“¡Volviste! Te hicieron tendencia estos días”, le comentó una seguidora al exconductor de Intrusos, en clara alusión al impacto mediático que tuvieron sus imágenes comiendo y paseando con la expanelista de Intratables, tras anunciar su separación de Romina Pereiro hace tres meses.

Irónica, lanzó una frase y una llamativa advertencia. “No pueden vivir sin mi. Y cuando cuente lo que se viene mas de uno se va a preocupar”, comentó el animador de Sobredosis de TV jugando al misterio. ¿Qué se trae entre manos?

Aseguran que Jorge Rial había invitado a Romina Pereiro a Madrid antes que a Josefina Pouso

Josefina Pouso regresó a Argentina tras su paso por Madrid, donde fue fotografiada junto a Jorge Rial en un restaurante de esa ciudad, en una suerte de luna de miel para coronar una relación que sorprendió a todos, pero hizo dudar a Maite Peñoñori. En Intrusos, los panelistas debatieron sobre la antigüedad de este romance, ya que en marzo el conductor de Sobredosis de TV fue relacionado con la locutora Alejandra Quevedo, tras anunciar su separación de Romina Pereiro.

Maite acotó que ella comenzó a hacer un repaso por las fechas que se barajaron a lo largo de estos meses en el ciclo, las comparó con las que Josefina le dijo a Gonzalo Vázquez, y señaló que “no le cerraban”. “Ella te dice a vos, por un momento, ‘abril, bueno, sí, no importan las fechas’. En un momento te dijo ’30 de abril’ y yo estaba mirando y cuando contamos todo lo que salió de Alejandra Quevedo era el 6 de marzo y no me cierran mucho los números”, remarcó la panelista.

“Ella me dijo ‘nos estamos conociendo’ pero no sabemos si después se pudre todo”, acotó Gonzalo Vázquez. “Yo coincido con Marcela Tauro que terminó con Quevedo sin blanquearla, se hablaba incluso que había un pasaje sacado que no se llegó a utilizar”, dijo Maite.

