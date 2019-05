Jorge Rial comenzó Intrusos con una furiosa diatriba contra América y Luis Ventura, en medio de su cruda pelea mediática por las nominaciones del Martín Fierro. “Quiero decir algo, mi pelea con Aptra no es personal contra nadie. Es histórica. Del otro lado se enojan y lo quieren llevar a un terreno personal y a mí no me van a encontrar. Yo hago un show acá esto es un programa de televisión. Esto no es personal”, empezó.

“Van a perder siempre la batalla porque son burros, son asnos. No lo hago personal, no me interesa. No hay nadie de Aptra que me mueva sentimentalmente nada. No tengo relación de sentimiento con ninguno de ellos, algunos tuvieron un paso con mi vida y no lo tienen más, están afuera de mi vida. Ni siquiera voy a estar en el país para la entrega, voy a estar de luna de miel con mi mujer. Para que vean lo que me interesa a mí el Martín Fierro. Nada”, continuó, muy enojado.

“Sé que lo están haciendo personal, agitadas desde adentro de este canal además, quiero decirlo. Esto es una locura absoluta. Después vienen y le piden a los conductores que hagamos las cosas bien. Esto lo quiero decir públicamente para que se sepa, esto es agitado desde adentro de este canal. Acá no van a encontrar eso, nosotros hacemos un show. Agitado desde adentro del canal, lo digo por tercera vez. ¿Quieren que lo diga por cuarta vez? Agitado desde adentro del canal. No van a tener una pelea personal, para mí es un show esto”, añadió, visiblemente disconforme con la actitud de la emisora.

“A mí me divierten los Martín Fierro, del otro lado se enojan y se envenenan. Si no se saben divertir, dedíquense a otra cosa. Esto les queda grande por eso ninguno llegó a nada. Todos se quedaron en la mediocridad de ser invitados a programas. Pero que desde tu propio canal te agiten esto... y, la verdad, no te da muchas ganas de estar en un lugar hostil. Te dan muchas más ganas de quedarte en tu casa. De decir ‘para qué vas a ir a un lugar en el que me maltratan y hablan de vos’. Hay lugares en los que me tratan mejor que acá. ¡Es de locos esto! Personalmente no voy a entrar en ese juego porque no me interesan los que están del otro lado, no me mueven nada”, concluyó.