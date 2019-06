Jorge Rial explicó por qué esperó tres días para hablar de la muerte de Beatriz Salomón

Beatriz Salomón murió el sábado pasado a los 65 años, víctima de un cáncer de colon, tras permanecer internada en la terapia intensiva del Hospital Fernández. Al conocerse la noticia, en Twitter varios usuarios apuntaron contra quienes la actriz enfrentó en vida en Tribunales, tras el escándalo mediático protagonizado por su exesposo, Alberto Ferriols.

Jorge Rial comenzó Intrusos con un extenso descargo, tras ser señalado como uno de los responsables de la depresión de Salomón, producto de la famosa cámara oculta al médico emitida por el ciclo Punto doc, y su posterior exposición en TV en vivo en Intrusos en la noche. "No voy a asumir cagadas que no me mandé", aseguró el conductor, en su regreso al programa, tras su ausencia por el feriado del lunes.

"Me tomé el tiempo prudencial para respetar la memoria de la Turca y de las hijas que la deben estar pasando muy mal". G-plus

Luego, Rial explicó por qué espero tres días para hablar de la muerte de la querida actriz. “Quiero aclarar esto para todos aquellos que nos hacen responsables, que son gente tenebrosa, oscura. Los tipos que me acusan me desean la muerte de una manera feroz, y lo han hecho durante años conmigo y con mis hijas con absoluta maldad. Les quiero decir que se informen, que no sean burros ni repitan como loritos. Nos mezclaron en la mierda y no lo voy a permitir", dijo el periodista.

"Me tomé el tiempo prudencial para respetar la memoria de la Turca y de las hijas, que la deben estar pasando muy mal. En todo caso, quien tendrá que dar respuestas, y se las estará dando, es el señor Ferriols a sus hijas. Nosotros no tenemos respuestas ni tuvimos que ver con la cámara oculta", completó Rial.

