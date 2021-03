Jorge Rial describió la personalidad de su hija Rocío: "Trabaja en mi productora, estudia canto y no le gusta la cámara"

A pesar de ser la hija de uno de los hombres más famosos de la televisión, Rocío Rial eligió para su vida un bajísimo perfil. A diferencia de su hermana Morena, la joven de 21 años no habla en los medios ni incursionó en el ambiente artístico.

En una entrevista con Infobae que reprodujo Los Ángeles de la Mañana, Jorge Rial habló a fondo sobre la personalidad de Rocío. Cuando el periodista le preguntó “¿Y Rocío? No se habla tanto de ella, y es como un misterio. ¿Has tenido idas y vueltas como con Morena o tienen un vínculo más cercano?”, él respondió: “Tenemos idas y vueltas pero no así como con Morena. No es explosiva ni nada”.

Y al ser consultado sobre si los chispazos con More se deben a que es más parecida a él, Jorge contestó con humor: “Sí, ¡lamentablemente, qué cagada!”.

"Rocío trabaja en mi productora, estudia canto, tiene un dóberman que le encanta y dos gatos. Tiene amigos, le gusta la música, está en otra cosa totalmente distinta. No le gusta esto, no le gusta la cámara" G-plus

¿Cómo es Rocío en la intimidad? “Ella trabaja en mi productora, estudia canto, tiene un dóberman que le encanta y dos gatos. Tiene amigos, le gusta la música, está en otra cosa totalmente distinta. No le gusta esto, no le gusta la cámara. Mirá que podría estar laburando conmigo de productora y un montón de cosas pero no le gusta. Y la respeto, está muy bien”, contó Jorge con amor sobre su hija.