El año está llegando a su final y, luego de tomarse por primera vez una extensa licencia en Intrusos, Jorge Rial (57) contempla seriamente hacerse a un costado del programa de espectáculo, que lo acompañó durante 18 años de su vida, sin interrupciones. Lo que no adelantó es cuándo será ese día.

"¿Te vas de Intrusos?", le preguntó el periodista de la revista Pronto. Y, fiel a su estilo enigmático, Jorge lo confirmó: "Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con Intrusos. Creo que hay etapas. Uno se tiene que dar cuenta cuando el programa necesita otra cosa, y vos también. Intrusos marcó una línea editorial fuerte dentro de los programas de espectáculos, dimos vuelta lo que era hacer espectáculos en la Argentina y siento que se tiene que venir otra generación, con otra manera de hacer periodismo de espectáculos".

Sobre la continuidad de Intrusos, agregó: "El verano lo vamos a hacer, vamos a seguir al aire y en ese sentido el canal se porta bárbaro porque nos ha apoyado mucho. Nunca pensé en irme de América. Hay muchos proyectos para desarrollar en el canal".

Analizando su conducta profesional, Rial contó que el "chimento" ya no forma parte de su agenda cotidiana, patrón que indicaría esta necesidad de hacer un cambio radial en su carrera: "Mi vida es una cosa e Intrusos otra. Aprendí a no mezclar los tantos: en el programa soy un cirujano que entro, opero cierro y me voy. Ya no sigo al enfermo después, ya no llevo los chimentos a casa".