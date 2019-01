Las enigmáticas declaraciones de Jorge Rial (57) en una entrevista con la revista Pronto pusieron en duda su continuidad al frente de Intrusos en 2019: "Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con el programa. Creo que hay etapas". Sin embargo, tras unos días de incertidumbre, Jorge le puso el pecho a las chicanas de Marcela Tauro por su supuesto paso al costado: "Me voy a quedar acá, voy a bancar la parada. ¿Nos necesitan? ¡Acá estamos, carajo! Como estuvimos siempre. ¡Vamos a bancar al canal hasta las últimas consecuencias!".

En este contexto, el día en que Intrusos inició su temporada 19 el conductor se puso en contexto su determinación de permanecer en el ciclo de espectáculos otro año más: “Seguimos siendo el programa más visto, el que más factura, el buque insignia de América. Por eso también, personalmente, tomé la decisión de seguir. Quiero de verdad a este programa. Es parte de mi vida, no es fácil largar algo como Intrusos que de verdad es parte de mi vida. Yo viví todo dentro de Intrusos”.

Un rato más tarde, Jorge Rial reveló que su relación con Romina Pereiro, con quien se casará este año, influyó en sus cavilaciones: “Obvio que hay una decisión, ya armé una familia hermosa y le quiero dar más tiempo. Pero creo que esto también es parte del fuego sagrado que hablábamos y hay momentos en los que hay que quedarse, que amerita quedarse. Porque son mi segunda familia acá y hay momentos en que la familia necesita que uno ponga el hombro. Y acá estamos. Como estuvimos siempre, en las buenas disfrutándola, y cuando este contexto nos revienta todo, estamos todos para bancar”.