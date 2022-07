Jorge Rial compartió fotos junto a su nieto, su hija Rocío y las nenas de su exesposa, Romina Pereiro

Aunque su divorcio de Romina Pereiro salió solo unos días, Jorge Rial está feliz con el gran vínculo que logró armar con Emma y Violeta, las hijas de la nutricionista. Tanto es así que compartió fotos del encuentro que tuvo con ellas, su hija Rocío y su nieto, Francesco, el nene de More Rial.

“¡Estoy rodeado!”, escribió, divertido junto a una postal de la salida a un shopping que tuvo. “¡Salida en familia!”, puso, destacando el buen vínculo que quedó con su exesposa y el que logró consolidar con las nenas.

“Siempre familia”, remarcó, en un momento donde elige la soltería sin compromisos, pero refugiándose en quienes más lo quieren.

En una profunda nota que dio hablando de diversos temas del ámbito privado y laboral, Jorge Rial no dudó en elegir a Ángel de Brito como sucesor y explicó los motivos de su elección. En una entrevista que le dio Infobae, el conductor se sinceró al ser indagado por quién cree que sigue sus mismos pasos: “Hoy, si me decís hoy, el que genera información en el espectáculo es Ángel de Brito”, comenzó diciendo.

“Es el único que genera información, todos los demás hacen color del espectáculo. El único que está ahí es Ángel. Te estoy diciendo de los tres programas de espectáculos que veo, debe haber muchos más ahí”, agregó.

Sin embargo, antes de finalizar con el tema, el exesposo de Romina Pereiro (con quien acaba de firmar los papeles de divorcio), cerró, tajante: “Igual todavía no me fui. No me entierren, ni me velen todavía”.

Fotos: Instagram Stories