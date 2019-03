Jorge Lanata debutó con Hora 25 en TN y anunció: "El año que viene me voy de los medios y paso a las redes"

Después de permanecer casi dos semanas internado por una gastroenteritis severa, Jorge Lanata regresó a la televisión al frente de Hora 25 (lunes a jueves a las 23 hs por TN) en medio de una gran expectativa.

En el ciclo Lanata entrevistará a “gente común” que tiene una historia para contar y en su primera emisión el “invitado” fue el propio Jorge, que se entrevistó a sí mismo.

Antes, recordó que Hora 25 fue un ciclo que él realizó en la Rock & Pop hace casi treinta años y explicó por qué decidió volver con el programa: “En la televisión, donde casi todo el mundo miente, que haya una pequeña isla de verdad es sano para todos: para mí y para ustedes”.

Además, sorprendió al anunciar que el 2020 no lo encontrará en los medios tradicionales: “El año próximo, me voy a ir de los medios para pasar a las redes. Es una manera de cerrar una puerta y abrir otra, que es de hecho la que se está abriendo. Quería que en mi último año en los medios tradicionales, se volviera a hacer Hora 25”.

Luego, dio paso a la entrevista a sí mismo y en uno de los fragmentos más fuertes se refirió a su pasado consumo de drogas: “Tomé drogas 10 años. Dejé de tomarlas por decisión propia. No es fácil pero lo pude hacer. ¿Por qué me avergonzaría haberlo hecho? No estoy diciendo ‘chicos, droguensé’. Nada que ver. Si pueden, evítenlo. Pero, ¿cómo avergonzarme de algo que me pasó, que tiene que ver conmigo? Y… sí: entre cuatro me tenían que agarrar porque no dejaba que me pusieran las vías para los antibióticos. Esa era mi verdad en ese momento”.