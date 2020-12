Jimena Cyrulnik se quebró al recordar cuando llevó a Rodrigo a cantarle a Diego Maradona a Cuba: "Fue un mes antes de morir"

Este sábado en PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff reunió a cinco invitados que recordaron sus experiencias con Diego Maradona. En este marco Jimena Cyrulnik se conmovió hasta las lágrimas cuando la producción emitió un video en el que se la ve junto al Diez y Rodrigo "El Potro" Bueno en un viaje que hizo a Cuba para Versus.

Jimena conducía ese ciclo en Telefe junto a Tommy Dunster y a ella le tocó acompañar al cuartetero a la isla donde Maradona había emprendido su recuperación tras la terrible recaída de enero de 2000. En esa oportunidad, el propio Diego se vio tan conmovido con la presentación que afirmó que La mano de Dios "es la mejor canción que le han hecho" en toda su vida.

"Cada vez que veo la nota se me pone la piel de gallina y se me caen las lágrimas" G-plus

"Lo vi muchas veces pero ahora tiene... Es un momento que vos viviste y que no tiene vuelta atrás pero además, Rodrigo se murió ese año...", dijo Andy.

"Se murió al mes, me parece, de haber vuelto. Cada vez que veo la nota se me pone la piel de gallina y se me caen las lágrimas", le contestó Jimena notablemente conmovida.