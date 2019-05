A menos de una semana de lanzar el videoclip de La Cobra, Jimena Barón disfruta de la exitosa repercusión de la canción, que ya superó los 6 millones y medio de reproducciones y se convirtió en bandera feminista por la potente letra de la canción, que traduce la lucha contra el machismo y el empoderamiento de la mujer.

Dejando atrás La Tonta, su primer hit autorreferencial sobre su dura relación de pareja con Daniel Osvaldo, la actriz y cantante visitó Cortá por Lozano y aseguró que La Cobra no está dirigida al exfutbolista, sino a todos los obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida, desde situaciones íntimas, personales y familiares, como laborales.

"No le hago esta canción al papá de mi hijo, es algo mucho más superior. Es a todo el camino, a las cosas que me crucé para llegar a ser lo que soy hoy". G-plus

"Cuando pasó lo que pasó con el papá de mi hijo (Morrison), me decían que yo estaba humillada y destruida, me acuerdo en programas, que no voy a decir quien, porque ahora de repente me admira y me quiere, decía ‘a ella de chica le pasó tal cosa, el padre la abandonó’. Y yo decía ‘¿qué estás diciendo?’. La estoy pasando pésimo. Fue muy duro para mí, más allá de lo que sale en televisión", comenzó diciendo Jimena, repasando fuertes acontecimientos ocurridos en 2015, año en que se separó por primera vez de Osvaldo, en medio del escándalo.

En ese marco, destacó: "Yo no le hago esta canción al papá de mi hijo, es algo mucho más superior. Es a todo el camino, a las cosas que me crucé para llegar a ser lo que soy hoy. A los papeles que me daban cuando tenía otro cuerpo porque 'y bueno, no podés hacer de tal cosa'. Y yo decía '¡qué fuerte!'”, concluyó Jimena, dando tan sólo un ejemplo del machismo y las piedras que tuvo que sortear para avanzar.