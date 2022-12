Jimena Barón reveló su llamativo secreto para tener los glúteos "firmes y livianos".

Jimena Barón les compartió a sus fans sus secretos de belleza. Al dar su tip mejor guardado para tener los glúteos "firmes y livianos", impactó a sus seguidoras de Instagram.

La cantante compartió una foto de la canilla de su ducha y explicó los beneficios de permanecer bajo el agua helada, como mínimo, un minuto cada vez que nos bañamos.

"Bebitas, es un minuto de shock y después puro placer y beneficios. Llegó la temporada de ducharse con agua fría. Háganme caso. El confort posterior, las cachas firmes y livianas, la sangre circulando alegre y el pelo suave. Dale", les propuso a sus seguidoras.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna Maradona se ponga de novia con Daniel Osvaldo.