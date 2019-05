Hace tiempo que Jimena Barón (31) decidió desdramatizar los momentos más duros de su vida para poder asimilarlos y además sacarles provecho con su genio musical. Así es que la autora de La Tonta respondió con honestidad brutal y desparpajo cuando el humorista Martín Cirio le preguntó qué fue lo más patético que hizo cuando un tipo la dejó y qué hizo para volver con él.

“Yo me hice un tatuaje, que para La Cobra que se cobra, era muy inteligente. Era justo el nombre de mi papá (Jorge) y el nombre del chabón con el que salía. Entonces, dije ya está, ahora me va a perdonar en un segundo y de última (Jorge también) es el nombre de mi viejo. Ese chico me perdonó, pero después lo dejé yo”, contó Jimena. Y continuó entre risas de picardía y nostalgia: “Ahora es el nombre de mi papá, que murió, así que quedó todo re simbólico. Entonces, estaba bien que esté el tatuaje hecho, porque era medio grasa tener Jorge”.

Aunque luego sorprendió con la insólita exigencia que le hizo Daniel Osvaldo, a quien no mencionó: “Después tuve una pareja bastante toxiquita que me lo hizo tapar. Ya saben quién es... Antes de irme a Europa me dijo que iba a tener que hacerlo. Ya estaba claro, no tendría que haber ido”. Al final, Jimena Barón se quejó y lamentó haberle hecho caso al padre de Morrison (5): “Aparte, él tenía 60 tatuajes, tenía una enciclopedia tatuada con 84 nombres. ¿Por qué me tapé el mío?”.