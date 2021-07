Jimena Barón respaldó con todo a Elena, la ex italiana de Daniel Osvaldo tras sus fuertes declaraciones: "La banco y la quiero mucho"

La semana pasada, Elena Braccini, la ex italiana de Daniel Osvaldo, habló con Los Ángeles de la Mañana y reveló que el exfutbolista hace meses que no se comunica con las dos hijas que tuvo con ella y que debe cuatro años de cuotas alimentarias. La mujer le advirtió a Gianinna Maradona que el músico “se hace el padre” con su hijo Benjamín para conquistarla pero que después va a pasar lo mismo y Jimena Barón salió a bancarla en una nota que le dio al ciclo de eltrece.

"Con Elena estamos súper comunicadas porque en su momento hablamos, porque nosotras tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Y Elena es un vínculo para toda la vida, así me manejo yo. Le cambié el pañal a las hijas, las amo con toda mi vida, las extraño muchísimo. Las veo crecer por FaceTime, y nos hablamos así", contó la jurado de La Academia. "Cuando nos estábamos por ir a Italia vino la pandemia, y ahora estamos organizando para ir todos a Disney. Yo soy así, incluso cuando estaba con Daniel. Me gusta la cosa de unir como Los Benvenutto", agregó en referencia a la recordada comedia con Guillermo Francella, antes de diferenciarse de la italiana.

"Yo la banco a Elena Braccini, la quiero mucho. Es una excelente mamá. Hay cosas que yo ya decido no contar porque mi hijo está más grande y porque yo también entendí que me hace mejor guardármelo. Pero la quiero mucho, la respeto como mujer y como mamá", agregó Jimena. "Yo estoy gastando mucho en terapia para no hacer comentarios, para no llorar, para no romper todo. Estoy laburando mi patrón, que también es una mierda. Y estoy haciendo lo posible para romperlo ", cerró Jimena Barón.