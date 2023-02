Jimena Barón se quebró en llanto ante la cariñosa carta que le escribió su hijo Momo Osvaldo

Jimena Barón recibió una carta de su hijo Momo, fruto de su pasada relación con Daniel Osvaldo, que la emocionó hasta las lágrimas.

"Te amo, mamá", puede leerse en el frente del sobre, junto a un corazón. Emocionada, Jime filmó el momento en el que abrió la carta y le sumó al video la canción "Mi felicidad", que escribió inspirándose en su hijo.

"Cuando ya no estés conmigo, no sé qué voy a hacer con mi vida, no puedo sin vos. Y aunque me digas que no es verdad, sí es verdad; sos la mejor", le escribió el nene, muy cariñoso.

QUÉ VENDE MOMO OSVALDO EN LA PLAYA PARA GANARSE UNOS PESOS

Siempre compinche con su hijo Momo, Jimena Barón se mostró orgullosa de él por su nuevo "negocio" playero.

La cantante le sacó una foto a las tobilleras, collares y pulseras que el nene hace tanto con mostacillas como con caracoles.