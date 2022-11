Jimena Barón se mostró después de entrenar y sumó miles de likes: transpirada y con marcado abdomen

En medio del éxito de La Araña, su último y polémico tema, Jimena Barón volvió a hacer una de las actividades físicas que más le gustan y la ayudan a encontrar el equilibro, pilates.

Siempre buena onda con sus seguidoras de Instagram, la cantante compartió una sensual selfie minutos después de haber terminado una clase "matadora", aún transpirada y luciendo su marcadísimo abdomen.

"Me mató", expresó Jime, re cansada pero feliz, etiquetando a su profe tras su clase de pilates. En la imagen se la puede ver luciendo un top y unas calzas negras que dejan al descubierto su corporalidad.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna se ponga de novia con Daniel Osvaldo.