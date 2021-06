Jimena Barón y Mario Guerci volvieron a cruzarse: "En la pista le falta personalidad, pero afuera puede estar con una mujer o un burro"

Jimena Barón y Mario Guerci protagonizaron un duro cruce en Showmatch La Academia cuando la jurado le echó en cara al modelo que hace algunos días sostuvo que tiene “demasiada personalidad” para salir con ella. La Cobra se mostró frontal y le señalo al participante que a él le falta lo que a ella le sobra, y en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) mostraron que la siguieron detrás de cámara.

“Es una mujer hermosa, a la que conozco, pero tiene demasiada personalidad y yo necesito algo más tranquilo", fue la frase de Mario Guerci que desató la bronca de Jimena, que le dijo al modelo tras su performance: "Y vos tenés muy poca". El notero de La Previa de La Academia reunió a ambos detrás de cámara, donde ella reconoció que están “en un duelo de personalidades”.

“A mí me preguntaron por Jimena Barón y yo dije que tenía mucha personalidad. La conozco y es una mina con una personalidad tremenda. Es muy difícil, al no ser bailarín, meterle personalidad al ritmo y ella me dice que no quiere ver una cara de estar pensando en la coreo”, se defendió Guerci.

“Le falta personalidad en la pista. En la vida puede hacer lo que quiera: puede estar con una mujer mansa y sin personalidad, puede estar con un burro, puede hacer lo que quiera. Acá en la pista de Showmatch hay que tener mucha personalidad”, acotó por su parte Jimena Barón, manteniendo su actitud. “Está muy bien y lo tomo porque si hay alguien que sabe de esto es ella. ¿No?”, le retrucó Mario Guerci, sin perder la calma ante la situación.