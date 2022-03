Jimena Barón habló indignada sobre la joven abusada por seis varones: "Qué injusto ser mujer"

De vuelta en Buenos Aires con su hijo Momo tras su viaje por trabajo a Miami, Jimena Barón habló indignada sobre la mujer abusada por seis varones en Palermo.

La cantante reflexionó sobre el gravísimo caso de una chica que fue violada por seis amigos en un auto estacionado en el barrio de Capital Federal.

A través de sus stories de Instagram, compartió parte del testimonio de una mujer comerciante que se dio cuenta de que los abusadores entraban de a dos para violar a la chica mientras los otros hacían de "campana" y logró salvarla de esa situación.

QUÉ DIJO JIMENA BARÓN SOBRE EL CASO DE LA MUJER VIOLADA POR SEIS VARONES

"No escuché gritos. La chica no gritaba. No tenía fuerzas para gritar", fue la frase de la comerciante que compartió Jimena.

"Qué impotencia, qué dolor y qué injusto ser mujer", opinó la artista, muy triste.

Si sufrís o conocés a una persona víctima de violencia de género, podés llamar todos los días y de forma gratuita a la línea 144.