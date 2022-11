Jimena Barón contó de qué se trata la canción que le dedicó a Momo, su hijo con Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un tema a su hijo, Momo Osvaldo, luego de haberse inspirado en Gianinna Maradona para escribir La Araña, por haberse puesto de novia con su ex Daniel Osvaldo, a pesar de haber sido amigas durante años.

Estrenada La Felicidad, Jime cambió el clima que instauró con la picante canción dedicada a la hija del Diez y contó por qué se inspiró en su hijo, fruto de su amor con Daniel, para escribir la significativa letra de su última canción.

"Les comparto Mi felicidad. Una de las canciones más importantes para mí porque logré escribirle a la persona más importante de mi vida. Les spoileo que Momo está muy feliz e ilusionado".

"Estoy muy sensible, creo que sobre todo las mamás me van a entender. La canción es hermosa", expresó Jimena, revelando que el tema está inspirado en Momo, su pequeño amor.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna se ponga de novia con Daniel Osvaldo.