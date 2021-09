Jésica Cirio salió al cruce de las críticas por su cambio de look: "Si no les gusta, el pelo crece"

El nuevo look de Jésica Cirio (36) generó controversias en las redes sociales, y de hecho ella misma fue la primera en admitir su disconformidad: "¡Juro que no me gustó!". Más allá de su autocrítica, algunos comentarios en las redes sociales fueron hirientes y la conductora de La Peña de Morfi salió desafiante a responderle a sus detractores con su peinado ya asentado tras unos días: "Me encanta el corte que me hice en el flequillo".

"Me lo hice porque el otro día estaba a punto de hacer una entrevista, y como buscábamos hacer un peinado diferente, algo distinto, dijimos 'arriesguemos y cortemos un poco el flequillo'", justificó la esposa del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

"Así quedó. Si les gusta, mucho mejor. Y sino, el pelo crece", cerró Jésica picante en el video que grabó especialmente para Estefanía Berardi y Carmen Barbieri, quienes lo pasaron al aire en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine).

En un primer momento, Cirio había contado en diálogo con Gerardo Rozín, su compañero en el programa de Telefe: "Voy a contar la verdad sobre ‘el fleco’. Me lo corté el día que le hice la entrevista a J Balvin. No tuve el mejor día. ¡Jjuro que no me gustó! No tuve tiempo de reacción y no pude hacer que crezca. Lo acomodamos ayer, se ordenó ahí nomás. Antes era una cosa polémica".