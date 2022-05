Jésica Cirio reveló por qué motivo discute mucho con Martín Insaurralde: "Él me dice que yo tengo la culpa"

Jésica Cirio reveló en su visita a No es tan Tarde que discute mucho con Martín Insaurralde por la crianza de su hija, Chloé, ya que es muy permisiva.

“¿Quién es más estricto con la criatura?”, le preguntó Gernán Paoloski a la modelo, quien respondió: “Él, yo soy más permisiva, es la discusión de todos los días”.

“Discutimos mucho por eso, nunca lo desautorizo porque sino se arma el tole tole en casa; cuando le digo no a mi hija, mi no, claramente mi no no tiene fuerza”, confesó.

“En cambio él dice no, o Chloé, y ella se queda quieta y conmigo no sucede eso”, detalló Jésica y luego agregó: “Él me dice que yo tengo la culpa porque se lo digo blandita”.

JESICA CIRIO CONTÓ LA INSÓLITA PELEA QUE TUVO CON SU HIJA CHLOÉ

Jésica Cirio contó en la emisión de Telefé la insólita pelea que tuvo con su hija Chloé y cómo Martín Insaurralde quedó indignado con la situación.

“Estábamos en el living de casa, yo le estaba diciendo ‘no Chloé bajate de ahí te vas a caer’, entonces me dice ‘no voy a hacer nada y vos no sos más mi mamá’”, relató.

Al final, la modelo reveló qué le contestó a su hija: “Martín estaba ahí sentado, y yo le digo ‘y vos no sos más mi bebé’, se puso a llorar, y mi marido me dijo ‘no, esto es un desastre’”.