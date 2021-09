Ivana Icardi recibió fuertes críticas por darle leche de fórmula a su beba: "Es frustrante que nos hagan sentir así"

Entusiasmada por la maternidad, Ivana Icardi contó cómo atraviesa esta nueva etapa de la mano de su beba, Giorgia, y al contar que además de amamantar a su beba le da leche de fórmula la criticaron tanto que tuvo que salir a poner los puntos.

"Le doy las dos cosas. Básicamente porque si le diera solo pecho dependería todo el tiempo de mí. Y yo estaría seca, hecha polvo, sin vida y, seguramente, llorando por los rincones con todo lo que come esta bebé", había dicho, sembrando polémica entre sus seguidoras.

Entonces, recibió un tajante mensaje de parte de una usuaria: "No creo que lo que escribes apoye a muchas mamás que están iniciando o que pronto iniciarán la lactancia. Está claro que la lactancia materna, los primeros días, hay que hacerse a ella. Pero no creo que nadie muera por los rincones ni esas cosas que escribes. Hay que defender la lactancia materna y cosas así son las que hacen que muchas madres se echen atrás (me refiero en general por comentarios como el tuyo, entre ellos)".

Además de replicarlo, Ivana se mostró harta por las críticas. "Ya empezamos...", dijo antes de hacer un contundente descargo aclarando sus dichos para frenar con los comentarios mala onda.

Súper contundente, la flamante mamá se despidió reivindicando su decisión de alimentar a la beba con su lecha materna pero también con la de fórmula.

"Estoy hablando de mí, de mi hija, de mis ganas, de mi vida, de mi tiempo y de mi forma de verlo" G-plus

"Estoy hablando de mí, de mi hija, de mis ganas, de mi vida, de mi tiempo y de mi forma de verlo... Ni que porque yo dijera esto las futuras madres se vayan a echar para atrás en darle el pecho a sus bebés. Que tampoco soy la diosa de la maternidad, a la que hay que rendirle culto... Creo que es más frustrante para las mujeres que no pueden dar el pecho o no les da la gana que las hagan sentir una mier... por no dárselo o que tengan que escuchar que el pecho es lo mejor para el bebé", cerró, sin vueltas.