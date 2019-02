La incontinencia verbal de Ivana Icardi (23) en Twitter no tiene freno y después de cruzarse con su hermano Mauro Icardi (25) por sus constantes palitos a Wanda Nara (32), la rosarina ahora apuntó contra Nora Colosimo (54), la madre de su cuñada.

Todo sucedió luego de que el futbolista se hartara de sus ataques en redes sociales a Wanda y se plantara ante Ivana: “¡Preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdiciás en Twitter con pavadas en TRABAJAR! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio”. Y luego Mauro concluyó furioso contra su hermana: “Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. ¡Chau!”.

Che a todo esto. La señora Madre, que la tratan peor que un trapo de piso pero ella prefiere vestir Gucci y Armani y vivir en Milano, que tener dignidad. Se la lleva rascando unos 15 años y viviendo del marido de turno de su hija mayor. A ella le dirán que trabaje? 🤷🏻‍♀️ — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 16 de febrero de 2019

En este contexto, la ex Gran Hermano replicó: “No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. No tienen una víbora atrás que les hace macumbas y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. ¡Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes”. Fue así que decidió sumar a la madre de Wanda a la polémica con una afirmación temeraria: "Che, ¿a todo esto? A la señora Madre la tratan peor que un trapo de piso pero ella prefiere vestir Gucci y Armani y vivir en Milano, que tener dignidad. Se la lleva rascando unos 15 años y viviendo del marido de turno de su hija mayor. ¿A ella le dirán que trabaje?".

Por último, Ivana Icardi reveló la interna familiar cuando un usuario le sugirió que le pregunte lo mismo a su propio papá, quien está en Italia junto a Mauro Icardi: "Mi papá ya se vendió. No hay nada que hacer".

Mi papá ya se vendió. No hay nada que hacer. — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 16 de febrero de 2019