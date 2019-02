Ivana Icardi, contra Wanda luego de que Inter le saque la capitanía a Mauro: "Si tuviera una persona que lo cuide, no pasaría"

El presente futbolístico de Mauro Icardi (25) no pasa por su mejor momento, y para colmo de males una serie de declaraciones de Wanda Nara (32) lo complicaron todavía más. Es que, en medio del tira y afloje por la renovación de contrato y la evaluación de ofertas de otros equipos, la esposa y representante del delantero se despachó contra el DT desde su rol de panelista de Tiki Taka, programa deportivo de la TV italiana: "¿Por qué Icardi no hace goles? Siempre los hizo. Lautaro Martínez anotó (el 1-0 para concretar la victoria contra el Parma) por un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado. A lo mejor Luciano Spalleti debió meter antes a Lautaro. Se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad".

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 de febrero de 2019

Frente a estos explosivos dichos, la reacción del club fue quitarle la capitanía al rosarino para dársela al arquero esloveno Samir Handanovi, y lejos de conciliar, Icardi decidió no viajar a Austria para enfrentar al Rapid Viena en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

En este contexto, Ivana Icardi salió a fustigar a Wanda Nara, en respuesta al comunicado del Inter sobre la nueva capitanía vía Twitter: "Crónica de una muerte anunciada. Pobre mi hermano, ¿por qué sigue permitiendo esto? ¡Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría... en fin”. Luego, la ex Gran Hermano agregó: “A veces es mejor cerrar la boca y que piensen que sos estúpida, a abrirla y confirmarlo”.

Para dejar en claro su incondicionalidad con Mauro Icardi, Ivana le expresó su apoyo en la red social: “En las buenas están todos, ahora que se torció un poco la vela, ¡quiero que sepas que acá te voy a estar apoyando! Todas mis buenas energías. ¡Tenés mucha gente que te quiere! No bajes los brazos @MauroIcardi”.