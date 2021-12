Isabel Macedo reveló el sexo del segundo bebé que espera junto a Juan Manuel Urtubey: es otra nena

A poco de que se conociera que Isabel Macedo espera a su segundo hijo junto a Juan Manuel Urtubey –con quien ya tiene a Isabelita, de 3 años y medio- la actriz compartió unos divertidos videos en las redes ¡donde terminó confirmando el sexo del futuro nuevo integrante de la familia!

“Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada. Me parece que ya está para decirlo” adelantó Macedo, quien vistió un abrigo rosa para compartir estos videos e imprimiéndole misterio a su anuncio.

“Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que me ven tan bien, tan bien, que seguro es varón. ‘Estás bárbara’, me dicen. Ay, qué alegría escuchar eso, por favor. Es que, ¿ven que tengo unas mañanas muy buenas y muy lindas?”, agregó, pícara y entre risas.

Por último, Isabel develó la respuesta tras someter a sus seguidores a una encuesta para que opinen si creen que se vendría otra nena o un varón (la votación ganó por un bebito con el 78% de los votos, contra el 22 que sacó la nena).

Foto: Captura de Instagram Stories

“Hice de todo. No saben la cantidad de cosas que hice. Estoy tan feliz. Bueno ya está, ya se los digo. ¿Les digo? O tal vez sí, capaz que sí elegí, entre todos los sweaters que tenía, este rosa para darles la noticia. ¿Quién sabe?”, cerró, revelando que espera a otra niña.

¡Felicitaciones!