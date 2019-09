Irónica respuesta de Moria Casán a Caniggia tras el polémico audio y la explicación del enojo de Claudio

A fines de marzo Moria Casán había contado en Incorrectas que vio a Claudio Caniggia junto a Sofía Bonelli en un hotel de Córdoba donde también se hospedaba ella, y el miércoles la diva recordó la anécdota. Ese fue el origen del furioso audio de WhatsApp que el Pájaro le envió a Mariana Nannis, en donde se refirió a la conductora como “travesti”.

Con el escándalo instalado y luego de recibir dicha nota de voz de parte de Nannis, Moria apeló a toda su ironía para responderle al exfubolista desde su programa de América: “Amo y agradezco su tercer ojo. Reconoció mi visibilidad hermafrodita. Vieron que desde hace años me considero una trans, por la transgresión. No es trans solo por el cambio de sexo, es transgredir algunas normas por jugarse. ¿Cuánto hace que digo que mi documento dice Roque Casanova?”.

"Yo soy abierta de mente. Que este tipo en el Siglo XXI como una ofensa diga 'travesti'... Me parece que se los ha comido, porque si me reconoce tanto... Se los comió así con los ojos, porque es un tipo calentón”. G-plus

Minutos después, la One continuó sarcástica: “Te amo Claudio Paul. Me dijiste lo que nunca ningún hombre me dijo. Anhelaba que me digan travesti. Estoy trabajando hace años para que me reconozcan, y este hombre tiene una cabeza gigante, por eso siempre le va a ir bien”. Luego, Moria Casán fue más ácida contra Claudio Caniggia: “Yo no me siento discriminada. (...) No hay nada que me guste más. ¿Cuánto hace que digo que soy Roque Casanova? Yo soy abierta de mente. Que este tipo en el Siglo XXI como una ofensa diga 'travesti'... Me parece que se los ha comido, porque si me reconoce tanto... Se los comió así con los ojos, porque es un tipo calentón".