La irónica reacción de Paula Chaves ante los rumores de conflicto con su maquilladora en los Martín Fierro

La fiesta de la entrega de los premios Martín Fierro dejó un tendal de anécdotas y rumores, y en Intrusos se hicieron eco de muchos de ellos, entre los cuales resaltó un supuesto conflicto entre Paula Chaves y su maquilladora que habría generado un gran retraso.

Gonzalo Vázquez señaló que la modelo se molestó bastante con su maquilladora, Celeste Uria, porque, a poco de salir al aire, se sentía que no estaba del todo bien y supuestamente habría pretendido que lo cambien.

“Hubo un enojo muy fuerte que incluyó molestia y una escena también bastante incómoda en una de las habitaciones del hotel antes de comenzar. (…) Hubo una discusión tan fuerte que intervino la producción de Telefe para calmar las aguas y decir 'estás divina, tenemos que bajar, estamos a 15 minutos de comenzar”, aseguró Vázquez.

LA IRÓNICA RESPUESTA DE PAULA CHAVES ANTE LOS RUMORES DE CONFLICTO CON SU MAQUILLADORA

"Fue todo mucho más tarde. Iba a salir 19.30 y salió 19.45. Se atrasó bastante y tuvo que ver con este episodio”, agregó el panelista, originando que la propia maquilladora le responda en las reds. “Polémicaaaaa en los Martín Fiero (Me pelé con todos menos con Paula Chaves)”, escribió Celeste en una story.

“Excuse me, Intrusos, pero el make up quedó divino… Pau no dudó ni un segundo”, agregó en otra postal de Instagram junto a una foto de Chaves, que compartió la misma en sus redes. “Mi amor, muda me dejaste con esta carita”, escribió la esposa de Pedro Alfonso.

“¡Te amo, ja, ja, ja! Es Mercurio retrógrado o algo así”, publicó a su vez Paula Chaves compartiendo otra story de la maquilladora. “Es verdad, ayer hubo eclipse, Luna de sangre”, contestó Celeste Uria en otro posteo, tan irónica como la modelo.