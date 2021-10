Irónica reacción de De Brito cuando Agustín Barajas le aseguró que no va a parar hasta que le ponga un 10 en La Academia: "Conmovedor"

Este lunes en La Academia de ShowMatch, Agustín Barajas y Loana Ruíz se animaron al ritmo de homenaje con una performance basada en el folklore local que contó con muchos invitados talentosos. Sin embargo, a la hora de las devoluciones, Ángel de Brito fue muy duro con la pareja y eso desencadenó que se produzca un cruce entre ellos.

“Generalmente los homenajes siempre me gustan, pero por ahora no me están gustando. En este caso me parece que usaron muchas expresiones del lenguaje y son muy buenos artistas. Me gustas como participante, me gusta la pareja, pero hoy, la verdad, no me convenció”, dijo Ángel, antes de colocarle un 4 a Barajas y Ruíz.

“Me dolió muchísimo, tengo esa espinita clavada con Ángel. Soy tal cual, y soy como soy, pero te tengo que decir que me duele. Hay que tener sentido del humor, aquí estamos para reírnos”, dijo Agustín mientras Marcelo le mostraba una nota que hizo con Mitre Live en la se refería al jurado como “injusto”.

“Te pareció poco el puntaje, pero ellos regalan. Son muy buenos. Por ahí, Hernán no te contó, pero son muy buenos ellos”, dijo Ángel señalando al resto de los integrantes del jurado. “No me parecen buenos para nada, y de hecho, he dicho de Jimena Barón que me parece muy exquisita. Pero eso es bueno porque a mí me gusta que me digan que soy exquisito, que soy profesional y cuidador de lo que hago. Y en cuanto a ti, yo tengo esa cosa, pero yo hasta que no consiga un 10 tuyo, de aquí no me muevo”, aseguró Agustín Barajas.

“Conmovedor”, fue la breve, pero contundente respuesta de Ángel. “Bueno, mirá que terminamos en diciembre, No nos vamos a quedar por vos hasta enero o febrero esperando un 10 de Ángel”, le dijo Marcelo a Agustín Barajas, para recordarle que el certamen no extenderá más allá de ese mes.