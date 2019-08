La irónica reacción de Ángel de Brito tras el ¿ninguneo? de Nicole Neumann: "No me nombra; ¡qué disgusto!"

Ya lo dijo Carmen Barbieri en una frase que quedó grabada como una máxima para la farándula: “No hay amigos en este ambiente”. Prueba de ello es la tensa relación entre Ángel de Brito y Nicole Neumann, quienes a fines de julio posaron juntos y sonrientes en ShowMatch para una selfie que tomó el jurado titular del Súper Bailando 2019 con la interina.

Las cosas cambiaron, Ángel dejó en evidencia a Nicole usando un cinturón de cuero marca Gucci, cosa que a ella le cayó pésimo, tal como expresó en diálogo con Ciudad: “Me molesta la gente buscándole el pelo al huevo la verdad. ¡Cómprense una vida!”. La respuesta de De Brito a Neumann se dio en Twitter al ironizar: “Comprate una cuerina”.

Esa guerra fría continuó y el miércoles tuvo otro capítulo en Nosotros a la Mañana, cuando la panelista del ciclo cerró el programa y evitó presentar al conductor de Los Ángeles de la Mañana: "Hay gente que no nombro más, pero viene LAM, quedate ahí y prendete al trece como todas las mañanas".

Picante, Ángel de Brito no dejó pasar el palito y una vez más chicaneó a Nicole Neumann tras el ninguneo: “No me nombra ⁦@nikitaneumann⁩ ¡Qué disgusto! No la expongas así ,⁦@polloalvarezok⁩”.