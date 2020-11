La íntima decisión de Karina la Princesita sobre su vida amorosa: "Sentí que tenía que aprender ciertas cosas"

Desde que se separó de Sergio Kun Agüero, a Karina la Princesita no se le conoció otra pareja y ella misma se encargó de confirmarlo en Almorzando con Mirtha Legrand este domingo. En diálogo con Juana Viale, la cantante explicó que desde hace tres años que no comparte su vida más que con su hija y su madre, y que no está muy interesada en comenzar una relación.

"No estoy en pareja, pero porque no lo estoy buscando tampoco. No me da ganas. Hace tres años que no estoy en pareja", dijo la jurado de Cantando 2020 y explicó por qué tomó esta decisión. "Sentí que tenía que aprender ciertas cosas hasta volver a estar en pareja, cosas mías. Para no repetir", agregó generando que Juana admire su madurez.

Karina y Agüero se conocieron en 2012 y desde entonces pasaron cinco años juntos en los que la cantante intercaló periodos entre la Argentina e Inglaterra, ya que el futbolista juega para el Manchester City. La pareja se separó formalmente en septiembre de 2017 sin que ninguno de los dos hablara abiertamente sobre las causas que llevaron a la separación.