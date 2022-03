Internaron a Alejandro Stoessel, el padre de Tini: "Su estado es delicado, pero estable"

Este viernes, la salud de Alejandro Stoessel encendió una luz de alarma en las redes sociales, luego de que la periodista Pilar Smith informara que el padre de Tini Stoessel se encuentra internado.

"Mucha fuerza para la familia Stoessel. Alejandro está internado. Su estado es delicado, pero estable. La familia pide respeto y privacidad en este momento difícil", escribió Pilar en Twitter, dando cuenta del estado de salud del productor televisivo.

PrimiciasYa se contactó con Pilar Smith, y la periodista señaló: "Fue internado esta madrugada al parecer y está en terapia intensiva".

Ciudad se comunicó con Mariana, esposa de Alejandro y mamá de Tini, quien eligió no dar detalles de la salud de su esposo: "No me interesa decir nada".