El intercambio sexy de likes de Emanuel Ortega con una bella modelo: el sugestivo "detalle" que descubrió Juariu

La actividad en las redes sociales en tiempos de pandemia y cuarentena es un nuevo termómetro de las relaciones humanas, ante la escasez de encuentros cara a cara. Experta en este aspecto, Juariu descubrió un cuanto menos curioso intercambio de likes en Instagram entre Emanuel Ortega (42) y Milca Gili (37).

“Aquí va un like y no es de Daniel Osvaldo ni del Pocho Lavezzi”, comentó con picardía la panelista de Bendita sobre el corazón virtual que le regaló el artista a la modelo. La imagen de la también amiga de Pico Mónaco era súper sexy, en lo que parecía una producción de fotos para una campaña de lencería hot, posteada hace apenas dos semanas. Gesto que ella también tuvo con Emanuel en una de sus publicaciones de hace dos meses.

El hecho pasaría desapercibido si no fuera porque el cantante inició un vínculo formal con Julieta Prandi (39) hace un puñado de meses, mientras que a la que dijo ser exnovia de Luciano Pereyra no se le conoce pareja actual. Aunque después de todo, Juariu remató su pesquisa con un dato muy llamativo sobre Emanuel Ortega y Milca Gili en Instagram: “Es que no se siguen”.