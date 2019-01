La panelista no pudo estar al comienzo del programa debido a un problema eléctrico en el canal, y luego contó cómo pasó sus momentos de soledad.

KEEP CALM

Experta en desdramatizar situaciones, Moria Casán arrancó la edición del martes de Incorrectas presentando una por una a sus panelistas, Nora Cárpena, Camila Salazar, Celina Rucci, Sofía Zámolo, Carolina Losada y Mica Viciconte desde Mar del Plata. Entonces, se tomó un momento para explicar la llamativa ausencia de su séptima ladera: “¿Saben dónde está Carolina Papaleo? Está encerrada en el ascensor de este edificio, pobrecita. ¡Menos mal que no es claustrofóbica!”.

En ese momento, Carolina Losada sacó su celular y mostró la imagen de la actriz a oscuras dentro de la cabina del elevador, aunque la comunicación no incluyó audio. Entre risas, Moria se preguntó: “¿Cuánto hace que está en el ascensor? ¿Cuándo la sacan? Gente, no suban ascensores. Menos en estos días que se corta la luz, ojo. Primero, salvo las personas que lo necesitan, no suban a los ascensores por el sedentarismo. Yo todos los días de mi vida, haga frío o calor, subo escaleras, ¡y con los tacos!”.

Ya en tono más serio, la conductora clamó por la liberación de Carolina: “Traigámosle gente que la rescate”. Pasados 20 minutos, Carolina Papaleo apareció en el estudio y contó sus momentos de encierro con mucho humor: “Tengo las manos engrasadas, porque intenté salir. Yo estaba bajando divina con mis gafas y cuando ya casi estaba, se quedó. El tema es que la puerta no se abría. No tenía claustrofóbia, empecé a sacarme fotos y a mandar videos. Todo divino, hice la gran Moria Casán”.