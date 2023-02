El insólito halago de Rocío Marengo a Axel Neri en El Hotel de los Famosos 2

El Hotel de los Famosos 2 se revolucionó con el reingreso de participantes ya eliminados y otros nuevos. Rocío Marengo volvió al reality y se alió con el modelo Axel Neri, actual integrante de ¿De qué signo sos?, y parece que lo quiere más que como un compañero de juego.

La modelo le dedicó un particular piropo, mientras ella le contaba sus estrategias para eliminar al resto de los competidores.

“No me falles. Yo ya tuve un quilombo porque te quiero y porque sos el esperma perfecto”, lanzó, divertida en alusión directa a su búsqueda por convertirse en madre. ¿La reacción del ex “azafato” de Guido Kaczka? Se rió, muy divertido por su ocurrencia.

TENSO IDA Y VUELTA ENTRE VIRGINIA GALLARDO Y ROCÍO MARENGO EN VIVO

Virginia Gallardo y Rocío Marengo protagonizaron un tenso cruce en pleno vivo de Socios del Espectáculo a días del estreno de la serie de Ricardo, El Comandante Fort. “Vos decías que tenías los papeles de lo que Virginia gastaba en las tarjetas de crédito”, le recordó Paula Varela en medio del móvil y Virginia expuso: “Esa fue tu defensa en contra mía”. “Siento que se prendió para querer figurar, como siempre, y eligió salir a atacarme gratuitamente porque sí, porque yo jamás tuve ningún problema con ella”, agregó la panelista del programa de eltrece.

Así, Gallardo continuó con su descargo: “Fue un tema que a mí sí me afectó porque en ese momento se dijeron muchas cosas de mí, de mi ausencia, que pedía dólares, millones”. “Yo decidí no formar parte, esperando que los demás me respeten mí decisión como yo lo hice y me banqué quedarme callada, que pase el tiempo y siento que el tiempo me da la razón, pero esto es personal, no necesito demostrar nada a nadie”, agregó.

Entonces, Virginia le dijo sincera: “Siento que fue un ataque gratuito e innecesario por parte de Rocío. Y mirá cómo son las vueltas de la vida, lamento que hoy estés separada, en ese momento defendías a capa y espada una familia y la ligué yo porqué sí”.

“Perdoname, los voy a seguir defendiendo, fueron mi familia”, le contestó Rocío y Gallardo cerró: “¿Pero de qué tenés que defender? No fue un ataque, no tenías por qué defenderlos de una decisión personal mía, jamás los atacaría yo tampoco”.

Rocío Marengo le pidió disculpas en un móvil con Socios del Espectáculo a Virginia Gallardo por sus dichos acerca de la decisión que esta tomó de no participar de la serie de Ricardo Fort.

“La verdad es que no me acuerdo cómo fue, te ponías en un rol de no sé qué… te pido disculpas si en su momento dije algo que te molestó, ya pasó, no entiendo por qué te afecta tanto”, le dijo la exparticipante de El Hotel de los Famosos.