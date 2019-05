En el mismo canal, en el mismo piso y a pocos metros de distancia. Así de cerca estuvieron Pampita y Nicole Neumann. Sin embargo, las modelo no se cruzaron cara a cara y solo intercambiaron unas palabras en vivo en Nosotros a la Mañana: la jurado desde un móvil en la puerta del estudio y la nueva panelista del ciclo de eltrece desde el piso del programa.

"Entré al canal, me puse unos anteojos, porque no estoy ni maquillada... Y fue así, les dije 'voy a llegar a esa hora y me tengo que ir a una reunión de producción'". G-plus

Atenta a la situación, Agustina Kämpfer le trasladó su inquietud a Pampita: “Tengo una duda existencial. Estás a 10 metros de la puerta del estudio, donde estamos nosotros, ¿por qué no estás acá, con nosotros?", le preguntó la periodista. Y Carolina improvisó una insólita explicación: "Te juro que entré (al canal), me puse unos anteojos, porque no estoy ni maquillada, ni nada... Y fue así, les dije 'voy a llegar a esa hora y me tengo que ir a una reunión de producción'", justificó la modelo, con una sonrisa.

No conforme con su respuesta, y sin nombrar a Nicole, Kämpfer acotó: "¿No fue nada personal? Con lo fresca que estás las 24 horas, ¿quién pudiera?". Eludiendo la primera parte del comentario de Agustina, y con una carcajada, la modelo concluyó: "Gracias, igual".

