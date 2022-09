Llamativa explicación de Fede Bal sobre por qué no se casa con Sofía Aldrey: "La plata la gastamos en los viajes"

Fede Bal explicó en diálogo con Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) por qué no se casa con Sofía Aldrey.

“No me voy a casar, por el momento no tenemos planes, estamos muy bien así”, dijo el actor por un audio al programa de Ciudad Magazine.

Fue entonces cuando explicó: “Yo estoy viajando mucho, muchas veces me acompaña y la plata la gastamos en compras en los viajes en lugar de hacer un casamiento”.

FEDE BAL SE SINCERÓ SOBRE SUS PRIORIDADES EN ESTE MOMENTO DE SU VIDA

Fede Bal se sinceró con Intrusos sobre sus prioridades en este momento de su vida en la que su carrera como artista está en su mejor momento y también con su pareja.

“No es mi prioridad casarme ni tener hijos”, dijo el actor al programa de América tras ser consultado al sobre los proyectos que tiene con Sofía Aldrey.