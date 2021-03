La insólita confusión de Nicolás Vázquez entre famosas: "Saludé a Noelia Marzol pensando que era Sol Pérez"

La visita de Nicolás Vázquez a Flor de Equipo le permitió al productor y protagonista de Una semana nada más hacer un fuerte mea culpa. “Una de las cosas que aprendí es que yo antes no dejaba baches. Tenía que hablar y quedar bien con todo el mundo, pero ya no me interesa, no soy así. Me quedo callado y escucho”, admitió Nico enfático y entre risas.

Con esa misma tónica graciosa, el artista le contó a Flor Peña una insólita anécdota producto de su incontenible verborragia, a su combinada con su despiste: “Un día saludé a Noelia Marzol pensando que era Sol Pérez. ¡Pero estaba convencido!”.

Mientras todos en el estudio estaban a carcajada limpia, Vázquez continuó explayándose sobre la equivocación de actriz de Sex que espera su primer hijo con la participante de MasterChef Celebrity 2 : “Le hablé a Noe como si fuera Sol, y le dije ‘no sabés lo que te bancamos con Jime’, pensando que era Sol. Me pasan mucho esas cosas”.

Cuando Nancy Pazos le preguntó si Noelia Marzol notó que estaba equivocándola con Sol Pérez, Nicolás Vázquez afirmó: “No. Se están enterando en este momento”.