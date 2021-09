Inés Estévez y Ángel de Brito se cruzaron fuerte tras la polémica con Fabián Vena: "Háganse cargo"

El escándalo se puso a la orden del día cuando Inés Estévez habló de su relación con Paula Morales, la pareja de su ex, Fabián Vena, con quien tiene dos hijas. Y se potenció cuando Ángel de Brito informó sobre este tema en LAM (eltrece).

Luego de que Inés contara que le encantaría tener un vínculo con Paula, pero que no se dio, ella le respondió con una serie de contundentes Stories de Instagram. Entonces, Estévez tuvo que llamar a su ex para desdramatizar la situación luego de que se deslizara que las nenas pasan los días únicamente con su mamá y no con él.

Y cuando una seguidora le contó que en LAM habían hablado sobre ese llamado, la actriz le dedicó fuertes comentarios a Ángel a través de sus stories de Instagram y se refirió a la discapacidad de sus nenas.

"Por una cuestión de autopreservación decidí no ver programas ni leer cosas en redes, solo me permito, en carácter de reflexión social, destacar que se interpreta como 'queja' a cualquier denuncia o reclamo que en mi caso SIEMPRE ha girado en torno al deficit del sistema en relación a la DISCAPACIDAD", escribió, mencionando al conductor.

Y cerró, contundente: "Me causa curiosidad, desde el punto de vista socioeducativo, qué es lo que el sector interpreta como queja. Porque la mujer sonriendo y calladita es aceptable. Un hombre que lucha por derechos es valiente y abnegado. Una mujer que lucha es una mina que 'se queja'".

Al leer las declaraciones de la actriz, el conductor las replicó en Twitter y le puso los puntos redoblando la apuesta.

"Un persona que publica su intimidad y la de su ex en las redes es solo eso. Dejen de transformar todo. Háganse cargo", sentenció, filoso.