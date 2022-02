La increíble reacción de Fede Bal al reencontrarse con una compañera del colegio: "Vitu, ¿sos vos?"

Federico Bal se sumó a 100 argentinos dicen (eltrece) para reemplazar temporalmente a Darío Barassi en la conducción de su ciclo y se llevó una sorpresa con una participante.

En uno del los últimos programas, el hijo de Carmen Barbieri se reencontró con una de sus compañeras de colegio, que había ido para participar del ciclo de juegos.

“¿Vos sos Vitu, Vitu? Ay Vitu sos vos, no lo puedo creer me quiero poner a llorar. Me trae muchos recuerdos de mi infancia esto", le dijo, emocionado.

LA PICANTE PREGUNTA DE FEDE BAL A VITU

"¿Yo era agrandado en el colegio?", le preguntó Fede a Vitu, pícaro.

"No, pero yo me acuerdo de historias tuyas", cerró la joven, picante, antes de que Fede, con humor, cambiara de tema.