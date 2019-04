Los invitados le hicieron una consulta íntima a la diva y la Chiqui no pudo ocultar su disgusto. Video.

A pesar de la vasta experiencia a la hora de conducir programas en vivo, Mirtha Legrand no pudo evitar un muy incómodo momento durante su último ciclo dominical. La diva estaba conversando con Carmen Barbieri sobre su vida amorosa cuando la capocómica le hizo un comentario sobre su intimidad.

“Tengo tatuada a Frida Kahlo y la frase ‘donde no puedas amar, no te demores’. Por eso ya estoy grande para enamorarme así nomás y perder el tiempo. Vos, después del fallecimiento de tu marido, nunca más, ¿no?”, le preguntó Carmen a Mirtha, quien negó con la cabeza.

El economista Mariano Gorodisch se sorprendió con la respuesta de la diva. “Pero Mirtha, vos debés tener muchas propuestas. Sos una mujer muy coqueta, muy inteligente, muchos hombres se te deben estar tirando encima”, le dijo el invitado. Y la Chiqui no pudo disimular su disgusto.

“No… no hablo de ese tema, no me gusta…”, atinó a murmurar. “Propuestas, seguro, pero hubo un hombre solo en tu vida”, acotó Barbieri y Legrand, visiblemente incómodo, cerró el tema sin vueltas: “Voy a tomar agua”, decretó Mirtha.

