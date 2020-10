La incómoda pregunta de Andy Kusnetzoff a Fernando Burlando por defender a Juan Darthés: "¿Tus hijas te lo cuestionaron?"

Fernando Burlando, invitado a Ph, Podemos hablar (Telefe), habló de cómo está actualmente la situación judicial de su cliente Juan Darthés. El actor está refugiado en Brasil, país al que se fue después de que Thelma Fardin lo denunciara por violación y de que otras mujeres contaran lo mal que la pasaron trabajando con él.

"Yo tengo vínculo con Juan... En la Argentina, todos sus procesos están detenidos. La pandemia...", empezó diciendo Fernando, hasta que Andy Kusnetzoff lo interrumpió y lanzó una incómoda pregunta, al hueso.

"Pero la pregunta es esta... Tus hijas, ¿te lo cuestionaron?". G-plus

"Pero la pregunta es esta... Tus hijas, ¿te lo cuestionaron?", le consultó, claramente, refiriéndose a la posibilidad de que a las chicas no les cayera bien que su papá defendiera a una persona denunciada por una violación.

"Mi hija menor es abogada, tal vez entiende mucho más... Mi hija mayor quizá no, su profesión tiene que ver más con el arte", respondió el letrado, algo incómodo.

No conforme con su respuesta, el conductor hizo un picante comentario: "No soy abogado, no tendría ninguna chance de serlo, pero me parece que podés elegir. Así como elegiste lo de Claudia (Villafañe, otra de sus representadas) y tenías buena onda con Diego (Maradona), podrías haber dicho que no tenías ganas (de tomar el caso Darthés). Ana Rosenfeld era su abogada y después lo rechazó".

¿Cómo respondió Fernando? Reivindicando su profesión y contando cómo es su relación con su defendido. "Hablo menos con él, pero hablo... La actividad que él hacía en la Argentina ya no la hace más".

¡Qué incómodo!