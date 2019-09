Importante susto en vivo: la cantante Daniela se desmayó en el piso de Intrusos

La cantante Daniela se encontraba dando una entrevista en vivo en el piso de Intrusos cuando comenzó a sentirse descompuesta.

“Chicos, me dio como un mareo de repente”, le dijo a Jorge Rial luego de hablar en profundidad sobre el cáncer de colon que logró superar su hija.

“¿Estás bien? ¿Querés salir? Tenemos que traer a alguien que limpie el estudio, la gente se marea de verdad. ¿Querés salir un ratito?”, le dijo el conductor al ver lo mal que se sentía.

Mientras tomaba un poco de agua, la exnovia de Javier Milei explicó: “Sentí que me giró el estudio. Me dio como una cosa...”.

Entonces, Rial se dispuso a acompañarla fuera del estudio pero, apenas hizo unos pasos, Daniela se desmayó. El periodista mandó a un corte urgente y pidió una ambulancia mientras él y sus compañeros socorrían a la cantante.

Rial: "Está bien, costó un poco que volviera en sí, estuvo acostada un rato largo aquí, logramos sentarla y ahora está en mi camarín. Es un poco de nervios y una dieta que está haciendo" G-plus

Tras diez minutos de corte publicitario, Intrusos volvió al aire y Jorge llevó tranquilidad: “Tuvo un desmayo Daniela, está bien, costó un poco que volviera en sí, estuvo acostada un rato largo aquí, logramos sentarla y ahora está en mi camarín, que es un lugar cómodo, y está siendo atendida por los médicos del canal. Es un poco de nervios y una dieta que está haciendo. Lo emocional también influye porque acababa de hablar de la enfermedad que superó su hija”.

“Nunca pensé que iba a desmayarse. Ya está bien, le aviso a la hija también porque sonaba el celular y nadie atendía porque queríamos ayudarla”.

“Pedía perdón porque estaba angustiada, por supuesto no hay nada que perdonar. Si tiene ganas, en un ratito, viene así la ven que está bien. Quiero llevar tranquilidad, no se golpeó porque por suerte logré agarrarla antes de que se golpeara. Está bien, está siendo atendida”, reiteró Rial.

Y cerró: “En 20 años de programa, he visto de todo. Daniel Gómez Rinaldi se ha desmayado, tres veces me entró gente. Lo único que nos falta es que venga alguien a parir. Pero uno se sigue sorprendiendo y sintiéndose mal. Fue un momento muy difícil, uno no sabe cómo reaccionar”.