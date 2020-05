La impactante revelación de Graciela Alfano sobre el día que conoció a Pablo Escobar: "Mi madre quería que me case con él"

Son numerosos los romances con famosos que vivió Graciela Alfano, sin embargo en PH Podemos hablar reveló que podría haber tenido uno muy particular con nada menos que con Pablo Escobar, el sanguinario narcotraficante colombiano.

“En Colombia, en 1972, yo había salido Reina Panamericana de Belleza y fue 17 años antes de convertirse en quien era. Pablo Escobar era un jovencito que apenas llegaba a los 20 años, lejos de la imagen que nosotros tenemos hoy”, recordó, sorprendiendo a todos.

“En el concurso había un joven que nos acompañaba, vestido elegantísimo, y con el íbamos a todos lados. Se los llamaba 'edecán'. A mí él que me tocó uno que era de Medellín y era Pablo Escobar Gaviria. Ya tenía ese flequillito”, aseguró Graciela, quien dijo que sabía que “era él porque se llamaba igual”.

"Era una persona muy callada y le gustaba mucho la belleza. Se quedaba mirándome fijo. No pasó nada, pero mi mamá quería que me case con él". G-plus

Sin embargo, la actriz contó que fue su madre, con quien ella misma contó tuvo una relación compleja marcada por el abandono y la violencia, fue quien tuvo la reacción más inesperada: “Mi madre me había acompañado y en ese momento le había encantado este muchachito. No se sabía nada de sus orígenes. Era una persona muy callada y le gustaba mucho la belleza. Se quedaba mirándome fijo. No pasó nada, pero mi mamá quería que me case con él”, reveló.

"Mi madre le decía al papá de mis hijos cuando se peleaba con ella ‘mire si mi hija se hubiera casado con el colombiano’. Lo denigraba diciéndole eso. Pero ese Pablo Escobar Gaviria de 20 años era otra persona". G-plus

“Con todo lo que contaste de tu mamá, ¿además quería que te casaras con Pablo Escobar Gaviria?”, lanzó Andy Kusnetzoff, poniéndole humor a las durísimas vivencias que la exmodelo reveló sobre su madre. “Quique, el papá de mis hijos, cuando se peleaba con mi mamá, que era tremenda con todo el mundo, le decía ‘mire si mi hija se hubiera casado con el colombiano’. Lo denigraba diciéndole eso”, rememoró. “Ese Pablo Escobar Gaviria de 20 años era otra persona”, finalizó Graciela Alfano, sobre su anécdota con el famoso narco.